Минздрав затягивает закупку еще одной вакцины против коронавируса, – руководитель "Медзакупки"
Один из производителей вакцин против коронавируса может отказаться от дальнейших переговоров с Украиной, если Минздрав не примет решение о заказе в ближайшее время.
Производитель препарата отправил сообщение с соответствующим содержанием к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины". Об этом "Украинской правде. Жизнь" рассказал руководитель предприятия Арсен Жумадилов.
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Зато название компании-производителя Жумадилов обнародовать не может. Но он рассказал, что "Медзакупки" направило Минздраву все предложения по договорам с несколькими поставщиками на согласование. Пока министерство согласовало только одну из них – от производителя Sinovac Biotech.
И хотя переговоры между вторым производителем и Украиной пришли к финальной стадии, никакой информации от Минздрава по контрактации агентство так и не получило.
2 недели назад Минздрав получил все необходимые документы для согласования данной закупки. С тех пор ни одного сообщения или обратной связи от министерства ни компания-производитель, ни государственное закупочное агентство "Медзакупки Украины" не получили,
– рассказал Арсен Жумадилов.
4 января представители компании-производителя заявили, что откажутся от заказа Украины, если страна и дальше будет задерживать решение.
Скандал между Минздравом и "Медзакупкой": что известно
- 3 января Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что он неправомерно требует от "Медзакупки" согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом и вмешивается в переговоры.
- Тогда он добавил, что если бы не действия Минздрава, сейчас Украина могла бы иметь уже 2 контракта о закупке 2 разных вакцин.
- Как рассказал руководитель "Медзакупок", Украина могла получить вакцину от Sinovac минимум на 1 доллар США дешевле 1 дозу препарата.
- Жумадилов подчеркнул, что еще с весны 2020года Минздрав должен был подписать минимум 4-5 сделок с несколькими производителями, тогда разрабатывали вакцины по различным технологиям. И необходимо было прописать исчерпывающий перечень требований к вакцинам, которые могут стать основанием для непринятия товара.
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