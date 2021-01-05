Один из производителей вакцин против коронавируса может отказаться от дальнейших переговоров с Украиной, если Минздрав не примет решение о заказе в ближайшее время.

Производитель препарата отправил сообщение с соответствующим содержанием к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины". Об этом "Украинской правде. Жизнь" рассказал руководитель предприятия Арсен Жумадилов.

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Зато название компании-производителя Жумадилов обнародовать не может. Но он рассказал, что "Медзакупки" направило Минздраву все предложения по договорам с несколькими поставщиками на согласование. Пока министерство согласовало только одну из них – от производителя Sinovac Biotech.

И хотя переговоры между вторым производителем и Украиной пришли к финальной стадии, никакой информации от Минздрава по контрактации агентство так и не получило.

2 недели назад Минздрав получил все необходимые документы для согласования данной закупки. С тех пор ни одного сообщения или обратной связи от министерства ни компания-производитель, ни государственное закупочное агентство "Медзакупки Украины" не получили,

– рассказал Арсен Жумадилов.

4 января представители компании-производителя заявили, что откажутся от заказа Украины, если страна и дальше будет задерживать решение.

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