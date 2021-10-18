Красную зону карантина могут расширить

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации надо увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости.

Внимание Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысячи инфицированных

Игорь Кузин – главный санврач

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах".

Сейчас в красной зоне 5 областей

С 18 октября в красной зоне находятся:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Показатели госпитализации превышены в 14 регионах / Инфографика Минздрава

Актуально о COVID-19 в Украине

  • В течение суток заболели коронавирусом 9 524 человека, в больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.
  • С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.
  • По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.