Красную зону карантина могут расширить
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации надо увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости.
Внимание Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысячи инфицированных
Игорь Кузин – главный санврач
"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах".
Сейчас в красной зоне 5 областей
С 18 октября в красной зоне находятся:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская области.
Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Показатели госпитализации превышены в 14 регионах / Инфографика Минздрава
Актуально о COVID-19 в Украине
- В течение суток заболели коронавирусом 9 524 человека, в больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.
- По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.