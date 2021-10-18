В Минздраве допустили расширение красной зоны в ближайшее время

18 октября 2021 , 10:13
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Источник:

24 канал

В Минздраве не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время. По состоянию на сегодня в этой зоне 5 областей.

Красную зону карантина могут расширить

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации надо увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости.

Внимание Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысячи инфицированных

 

Игорь Кузин – главный санврач

"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах".

Сейчас в красной зоне 5 областей

С 18 октября в красной зоне находятся:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Превышены показатели госпитализаций в 14 регионах

По состоянию на 18 октября Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности.

Признаки оранжевой зоны эпидемической опасности имеют:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Показатели госпитализации превышены в 14 регионах / Инфографика Минздрава

Актуально о COVID-19 в Украине

  • В течение суток заболели коронавирусом 9 524 человека, в больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.
  • С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.
  • По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.
Автор: Анастасія Лукашевська