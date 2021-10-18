В Минздраве допустили расширение красной зоны в ближайшее время
Источник:24 канал
В Минздраве не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время. По состоянию на сегодня в этой зоне 5 областей.
Красную зону карантина могут расширить
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что темпы вакцинации надо увеличить, чтобы избежать роста заболеваемости.
Внимание Заболеваемость высокая: в Украине за сутки 9,5 тысячи инфицированных
Игорь Кузин – главный санврач
"Не исключаем, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах".
Сейчас в красной зоне 5 областей
С 18 октября в красной зоне находятся:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская области.
Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Превышены показатели госпитализаций в 14 регионах
По состоянию на 18 октября Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности.
Признаки оранжевой зоны эпидемической опасности имеют:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Показатели госпитализации превышены в 14 регионах / Инфографика Минздрава
Актуально о COVID-19 в Украине
- В течение суток заболели коронавирусом 9 524 человека, в больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.
- По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.