В Минздраве хотят расширить перечень профессий для обязательной прививки от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует расширить список профессий, работникам которых нужно обязательно вакцинироваться от коронавируса. В настоящее время приказ о расширении перечня находится на утверждении у центральных органов исполнительной власти.

Когда одобрят решение, пока неизвестно. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Кого могут обязать прививаться от коронавируса

Для каких профессий приказ уже утвержден

Приказ планируется расширить для работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений. А также для предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры. В частности, в последний пункт входит национальный перевозчик "Укрзализныця".

С 8 ноября вступит в силу Приказ Минздрава "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

В соответствии с Приказом обязательными прививками от COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Работники указанных организаций попали в этот перечень, в первую очередь для обеспечения бесперебойной и безопасной работы органов исполнительной власти на национальном и местном уровнях и учебных заведений,

– говорится в сообщении Минздрава.

Отстранят ли от работы людей с противопоказаниями к вакцинации или с одной прививкой

Работники, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы. В настоящее время форма справки о противопоказаниях к вакцинации находится на утверждении у Центральных органов исполнительной власти. В справке не будут указывать диагноз, так что руководитель сможет требовать ее на законных основаниях.

Работники, получившие по меньшей мере 1 дозу вакцины от коронавируса, также не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.