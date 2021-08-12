Речь идет об Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Там превышены показатели COVID-госпитализаций.
Внимание В Украине продолжает расти заболеваемость COVID-19
Динамики госпитализации критические
Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 80%. Накануне он был в пределах 27,9 – 31,8%.
При этом в Тернопольской области уже длительное время данный показатель превышает допустимую норму. Он сейчас составляет 55,6%. Вместе с тем, накануне в этом регионе показатель динамики COVID-госпитализаций преодолевал отметку в 115,4%.
Заболеваемость в Украине растет: последние данные о COVID-19
- В Украине за минувшие сутки заболели коронавирусом 1 247 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 24 пациента. В то же время 1 039 человек сообщили о выздоровлении.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
- Вместе с тем, за все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 262 601 человек. По состоянию на 12 августа выздоровели 2 194 791 человек. От осложнений болезни умерли 53 173 жители страны.