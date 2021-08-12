В Минздраве назвали 2 области, в которых еще критическая ситуация с COVID-госпитализациями

Сейчас все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Впрочем, в двух областях уже длительное время один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Речь идет об Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Там превышены показатели COVID-госпитализаций.

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Динамики госпитализации критические

Так, в Ивано-Франковской области показатель динамики госпитализаций больных с коронавирусом составляет 80%. Накануне он был в пределах 27,9 – 31,8%.

При этом в Тернопольской области уже длительное время данный показатель превышает допустимую норму. Он сейчас составляет 55,6%. Вместе с тем, накануне в этом регионе показатель динамики COVID-госпитализаций преодолевал отметку в 115,4%.

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Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.