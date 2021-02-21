Министерство здравоохранения ожидает поставки вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca в течение 20 – 22 февраля.

Украина пока не оплатила заказ вакцины AstraZeneca

Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка уверяет, что министерство еще не потратило средства на вакцину, а перечислит их только тогда, когда препарат прибудет в Украину.

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У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд гривен. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины,

– отметил Сергей Литовка.

Что известно о задержке вакцинации в Украине

Ранее в Минздраве заявляли, что 15 февраля станет днем начала вакцинации в Украине.

Вечером накануне этого дня в эфире украинского телеканала министр Максим Степанов сообщил, что поставки вакцин COVAX Pfizer "чуть-чуть задерживаются".

В то же время Степанов отметил, что можно рассчитывать, что согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, вакцина AstraZeneca приедет в Украину 16 или 17 февраля.

19 февраля глава украинского Минздрава Максим Степанов полетел в Индию. Он решил лично привезти в Украину первую партию вакцины индийского производства.



Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала