В Минздраве назвали даты получения вакцины AstraZeneca
Министерство здравоохранения ожидает поставки вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca в течение 20 – 22 февраля.
Источник:Громадское
Украина пока не оплатила заказ вакцины AstraZeneca
Руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка уверяет, что министерство еще не потратило средства на вакцину, а перечислит их только тогда, когда препарат прибудет в Украину.
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У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд гривен. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины,
– отметил Сергей Литовка.
Что известно о задержке вакцинации в Украине
- Ранее в Минздраве заявляли, что 15 февраля станет днем начала вакцинации в Украине.
- Вечером накануне этого дня в эфире украинского телеканала министр Максим Степанов сообщил, что поставки вакцин COVAX Pfizer "чуть-чуть задерживаются".
- В то же время Степанов отметил, что можно рассчитывать, что согласно контракту, заключенному с индийским институтом Serum Institute, вакцина AstraZeneca приедет в Украину 16 или 17 февраля.
- 19 февраля глава украинского Минздрава Максим Степанов полетел в Индию. Он решил лично привезти в Украину первую партию вакцины индийского производства.
Этапы вакцинации против коронавируса в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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