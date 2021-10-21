18 инфицированных могли инфицировать десятки других пассажиров

Главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, что всего за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19 – эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

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После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие.

Дельта имеет большую патогенность

Игорь Кузин также отметил, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм Дельта, скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма.

Игорь Кузин – главный санврач страны “Выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов”.

Кроме того, 18 пассажиров не допустили к поездкам, поскольку "у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования".

Вакцинироваться можно сразу на вокзале

Кузин добавил, что сделать прививку против COVID-19 можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Коростене и Нежине.

Сразу после вакцинации вам выдадут документ об одной дозе вакцины, который можно предъявить для поездки.

Также у пассажиров есть возможность пройти экспресс-тестирование на железнодорожных вокзалах. Такие пункты уже работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Обратите внимание! Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют, единственной альтернативой является массовая вакцинация.

Коротко о проверке Укрзализныци

В Украине с 21 октября начали действовать новые строгие правила межрегиональных перевозок. Теперь все пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации против коронавируса. Если у пассажиров нет необходимых документов, их не пускают на рейсы.

Так, на вокзалах в Киеве был ажиотаж из желающих сделать экспресс-тест на наличие COVID-19. Во Львове значительных очередей на перронах и в здании вокзала не было.

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