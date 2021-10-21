В Минздраве назвали количество людей, у которых перед посадкой на поезд обнаружили коронавирус

На железнодорожных вокзалах 10 городов Украины открыли пункты быстрого тестирования на коронавирус для пассажиров без прививки. Благодаря этому удалось обнаружить коронавирус у ряда людей, которые планировали воспользоваться поездом.

18 инфицированных могли инфицировать десятки других пассажиров

Главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, что всего за первую половину суток на вокзалах удалось обнаружить 18 больных COVID-19 – эти люди могли бы в дальнейшем заразить других пассажиров.

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После их поездки инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго длилось бы их путешествие.

Дельта имеет большую патогенность

Игорь Кузин также отметил, что сейчас в Украине активно циркулирует штамм Дельта, скорость распространения которого в несколько раз выше, чем у базового штамма.

Игорь Кузин – главный санврач страны “Выявить 18 положительных результатов удалось из 500 проведенных экспресс-тестов”.

Кроме того, 18 пассажиров не допустили к поездкам, поскольку "у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования".

Вакцинироваться можно сразу на вокзале

Кузин добавил, что сделать прививку против COVID-19 можно на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Коростене и Нежине.

Сразу после вакцинации вам выдадут документ об одной дозе вакцины, который можно предъявить для поездки.

Также у пассажиров есть возможность пройти экспресс-тестирование на железнодорожных вокзалах. Такие пункты уже работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Коротко о проверке Укрзализныци

В Украине с 21 октября начали действовать новые строгие правила межрегиональных перевозок. Теперь все пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации против коронавируса. Если у пассажиров нет необходимых документов, их не пускают на рейсы.

Так, на вокзалах в Киеве был ажиотаж из желающих сделать экспресс-тест на наличие COVID-19. Во Львове значительных очередей на перронах и в здании вокзала не было.

Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют , единственной альтернативой является массовая вакцинация.

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