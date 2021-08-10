В Минздраве назвали новые данные эффективности китайской вакцины CoronaVac
10 августа 2021 , 17:59Читати новину українською
Источник:Минздрав
Министерстве здравоохранения со ссылкой на исследование индонезийских медиков опубликовало новые данные эффективности вакцины CoronaVac. Согласно им, китайская вакцина на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.
Исследование эффективности вакцины CoronaVac
В исследовании участвовали 128 тысяч медицинских работников в Индонезии. Им сделали прививки против коронавируса вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.
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Результаты исследования показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни.
Вакцинация препаратом CoronaVac в Украине
Источник: Минздрав
- CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус, организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
- 1 июня 2021 года ВОЗ одобрила ее для экстренного применения.
- По последним данным, Украина получила 5 677 756 доз вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech.
- Почти 1,18 миллиона украинцев уже прививались этой вакциной.
- Разработчики вакцины заявили, что для пожилых людей нужна третья бустерная доза препарата.