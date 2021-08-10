В Минздраве назвали новые данные эффективности китайской вакцины CoronaVac

Министерстве здравоохранения со ссылкой на исследование индонезийских медиков опубликовало новые данные эффективности вакцины CoronaVac. Согласно им, китайская вакцина на 96% предотвращает госпитализации при заражении коронавирусом.

Исследование эффективности вакцины CoronaVac

В исследовании участвовали 128 тысяч медицинских работников в Индонезии. Им сделали прививки против коронавируса вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года.

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Результаты исследования показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти, 96% в предотвращении госпитализации и 94% в предотвращении симптоматической болезни.

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Источник: Минздрав