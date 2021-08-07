Какие области не соответствуют нормам

Всего таких регионов в Украине – 5. В каждом из них по меньшей мере один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.

Важно В Запорожье обнаружили 27 вероятных случаев наиболее заразного Дельта-штамма, – Минздрав

Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в следующих областях:

  • Донецкой – 53,5%;
  • Ивано-Франковской – 52,8%;
  • Ровненской – 106,3%;
  • Черкасской – 70,0%;
  • в Тернопольской всего – 160,0%.

​Рівень епідеміологічної небезпеки
Уровень эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава

Вместе с тем, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования. Он составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.

Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу
Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала

Ситуация с коронавирусом в Украине в целом

  • За 6 августа в Украине заболели коронавирусом 1054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. Больше всего больных снова фиксируют в столице. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.
  • За все время пандемии в Украине заболели – 2 258 532 человека. По состоянию на утро 7 августа в целом выздоровели – 2 190 686 человек. Умерли – 53 085 украинцев.