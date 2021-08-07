В Минздраве назвали области, которые не соответствуют нормам зеленой зоны карантина
Источник:Минздрав
По состоянию на 7 августа все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения выяснили, что некоторые из них не соответствуют показателям.
Какие области не соответствуют нормам
Всего таких регионов в Украине – 5. В каждом из них по меньшей мере один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.
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Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в следующих областях:
- Донецкой – 53,5%;
- Ивано-Франковской – 52,8%;
- Ровненской – 106,3%;
- Черкасской – 70,0%;
- в Тернопольской всего – 160,0%.
Уровень эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава
Вместе с тем, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования. Он составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.
Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала
Ситуация с коронавирусом в Украине в целом
- За 6 августа в Украине заболели коронавирусом 1054 человека, в том числе 72 ребенка и 13 медработников. Больше всего больных снова фиксируют в столице. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 20 пациентов.
- За все время пандемии в Украине заболели – 2 258 532 человека. По состоянию на утро 7 августа в целом выздоровели – 2 190 686 человек. Умерли – 53 085 украинцев.