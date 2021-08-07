В Минздраве назвали области, которые не соответствуют нормам зеленой зоны карантина

По состоянию на 7 августа все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина. Вместе с тем, в Министерстве здравоохранения выяснили, что некоторые из них не соответствуют показателям.

Какие области не соответствуют нормам

Всего таких регионов в Украине – 5. В каждом из них по меньшей мере один из эпидемиологических показателей за пределами нормы.

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Так, показатель динамики госпитализаций при норме до 50% превышен в следующих областях:

Донецкой – 53,5%;

Ивано-Франковской – 52,8%;

Ровненской – 106,3%;

Черкасской – 70,0%;

в Тернопольской всего – 160,0%.



Уровень эпидемиологической опасности / Инфографика Минздрава

Вместе с тем, в Ивано-Франковской области занижен показатель охвата тестирования. Он составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.



Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала

Ситуация с коронавирусом в Украине в целом