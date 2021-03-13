В Украине перед прививкой от коронавируса должны проводить медицинский осмотр. В Министерстве здравоохранения разъяснили, каковы противопоказания к вакцинации, а также рассказали о возможных реакциях на вакцину.

В министерстве отметили, что вакцинация от COVID-19 поможет выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни.

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Однако все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. В Минздраве отметили, что обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней.

Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций,

– говорят в ведомстве.

Противопоказания к вакцинации

тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;

гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе вакцины можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию)

острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).

В Минздраве просят украинцев сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о каких-либо аллергических реакциях, которые были раньше.

"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", – говорится в сообщении.

Возможные реакции на вакцину

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах.

увеличенные лимфатические узлы;

тошнота;

утомляемость;

бессонница.

"Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту по рекомендациям", – подытожили в министерстве.

Обратите внимание! В агентстве S&P Global Ratings спрогнозировали, что в Украине вакцинация от коронавируса будет идти медленно. К середине 2021 года прививки могут сделать менее 3% населения.

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