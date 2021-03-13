В Минздраве назвали противопоказания к вакцинации и возможные реакции после прививки
В Украине перед прививкой от коронавируса должны проводить медицинский осмотр. В Министерстве здравоохранения разъяснили, каковы противопоказания к вакцинации, а также рассказали о возможных реакциях на вакцину.
Источник:фейсбук Минздрава
В министерстве отметили, что вакцинация от COVID-19 поможет выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни.
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Однако все лекарства, включая вакцины, имеют свои риски. В Минздраве отметили, что обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней.
Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций,
– говорят в ведомстве.
Противопоказания к вакцинации
- тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины;
- гиперчувствительность к компонентам вакцины (подробнее о составе вакцины можно узнать у медицинских работников, которые проводят вакцинацию)
- острое заболевание (температура тела выше 38,5 градусов).
В Минздраве просят украинцев сообщать врачу, который проводит осмотр перед прививкой, о каких-либо аллергических реакциях, которые были раньше.
"Незначительные инфекции, например, простуда или субфебрильная температура, не должны задерживать вакцинацию", – говорится в сообщении.
Возможные реакции на вакцину
- покраснение, боль, отек в месте инъекции;
- лихорадка или озноб;
- головная боль, боль в мышцах или суставах.
- увеличенные лимфатические узлы;
- тошнота;
- утомляемость;
- бессонница.
"Эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации. Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту по рекомендациям", – подытожили в министерстве.
Вакцинация в Украине: основное
- Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине стартовал 24 февраля 2021 года.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что процесс иммунизации в Украине идет не по плану.
- В то же время главный санврач Виктор Ляшко заверил, что все желающие украинцы получат прививки от COVID-19 в 2021 году.
- По состоянию на 13 марта прививки сделали 47 541 украинцу.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал
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