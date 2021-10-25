В Донецкой области заполнены более 88% ковид-отделений
Кроме того, в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке.
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Также больше всего пациентов, находящихся на кислородной поддержке, в Запорожской – 83,3% и Сумской областях – 80,1%.
Регионы, где самая сложная ситуация
Список областей со сложной ситуацией по заполненности ковидных отделений выглядит так:
- Донецкая область – занято уже 88,9% коек (3 357 человек госпитализированы с COVID-19),
- Запорожская область – 83,1% (2 547 человек),
- Харьковская область – 76,1% (3 731 человек).
Зато в Кировоградской области самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 35,3% (282 человека).
Актуальная статистика COVID-19
Источник: Минздрав
- В Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случаев. В больницы были госпитализированы 3 912 человек с симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений умерли еще 330 пациентов.
- Сейчас в красную зону входят 6 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.
- Ровненская и Николаевская области переходят к красной зоне карантина с завтрашнего дня, с 26 октября.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 2 784 039 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.