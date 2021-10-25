В Донецкой области заполнены более 88% ковид-отделений

Кроме того, в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке.

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Также больше всего пациентов, находящихся на кислородной поддержке, в Запорожской – 83,3% и Сумской областях – 80,1%.

Регионы, где самая сложная ситуация

Список областей со сложной ситуацией по заполненности ковидных отделений выглядит так:

Донецкая область – занято уже 88,9% коек (3 357 человек госпитализированы с COVID-19),

Запорожская область – 83,1% (2 547 человек),

Харьковская область – 76,1% (3 731 человек).

Зато в Кировоградской области самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 35,3% (282 человека).

Актуальная статистика COVID-19

Источник: Минздрав