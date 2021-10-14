Несколько регионов находятся на грани между оранжевой и красной зоной, поскольку ситуация там напряженная. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Какие области назвал Кузин

Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская.

Однако чиновник добавил, что пока ситуацию удается сдержать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирований. Кузин отметил, что эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается.

Какие ограничения действуют в красной зоне

В красной зоне карантина действуют строгие ограничения. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Правда, ограничения не действуют, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.

Заметим, что сейчас в красной зоне находится только одна область Украины – Херсонская. Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 15 октября.

Обратите внимание! За сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали 18 881 инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых пациентов – 1 748 детей и 368 медицинских работников.