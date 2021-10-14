Несколько регионов находятся на грани между оранжевой и красной зоной, поскольку ситуация там напряженная. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
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Какие области назвал Кузин
- Житомирская,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Харьковская.
Однако чиновник добавил, что пока ситуацию удается сдержать. Разворачивают дополнительные кровати и увеличивают количество тестирований. Кузин отметил, что эпидемиологическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается.
Какие ограничения действуют в красной зоне
В красной зоне карантина действуют строгие ограничения. Там запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Правда, ограничения не действуют, если 100% посетителей и персонала вакцинированы от COVID-19.
Заметим, что сейчас в красной зоне находится только одна область Украины – Херсонская. Усиленный карантин в регионе начнет действовать с 15 октября.