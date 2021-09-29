Вакцинация от COVID-19 проводится только в случае отсутствия медицинских противопоказаний.
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Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:
- Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- Работники местных государственных администраций.
- Учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.
По сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками учреждений высшего образования, учреждений специального образования и научных учреждений.
Обязательная вакцинация против COVID-19 в Украине: коротко о главном
- 22 сентября во время заседания Кабинет Министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава.
- До сих пор вакцинация против коронавируса в Украине не была обязательной ни для одной из групп населения, только рекомендованной.
- Вероятно, такое решение правительства связано с тем, что в Украине заработали новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, вакцинированные украинцы смогут посещать общественные заведения в желтой и красной зоне.
- Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно только при условии вакцинации 80% персонала. Однако, на практике темпы вакцинации среди работников образования медленные. Впоследствии правительство разрешило начальной школе и садикам работать во всех зонах карантина.