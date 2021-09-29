Вакцинация от COVID-19 проводится только в случае отсутствия медицинских противопоказаний.

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Согласно документу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19 подлежат:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Учреждений высшего, послевузовского, профессионального предвысшего, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

По сравнению с первой редакцией документа последний пункт дополнен работниками учреждений высшего образования, учреждений специального образования и научных учреждений.

Кроме того, документ дополнен пунктом, согласно которому, "в случае отсутствия абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".

Обязательная вакцинация против COVID-19 в Украине: коротко о главном

22 сентября во время заседания Кабинет Министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава.

До сих пор вакцинация против коронавируса в Украине не была обязательной ни для одной из групп населения, только рекомендованной.

Вероятно, такое решение правительства связано с тем, что в Украине заработали новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, вакцинированные украинцы смогут посещать общественные заведения в желтой и красной зоне.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно только при условии вакцинации 80% персонала. Однако, на практике темпы вакцинации среди работников образования медленные. Впоследствии правительство разрешило начальной школе и садикам работать во всех зонах карантина.​

По данным Минздрава, в Украине вакцинировано против коронавируса 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).