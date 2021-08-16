Пока недостаточно людей вакцинированы
Поэтому в ближайшее время в Украине не планируют вводить какие-либо преференции для вакцинированных против COVID-19.
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Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что современный уровень вакцинации в Украине (10% – одной дозой, 7 – 8% – двумя дозами) слишком низок для того, чтобы для такого количества людей вводить какие-то преференции.
Мы должны иметь показатели 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы,
– подчеркнул Кузин.
Действия Минздрава, чтобы достичь этого уровня
Чтобы показатели вакцинации составляли 50%, Минздрав должен сосредоточится на вакцинации работников критической инфраструктуры – транспорта и медиков.
Кроме того, в зоне особого внимания вакцинация учителей и преподавателей.
Санврач подчеркнул, что установленная норма 80% вакцинированных педработников образования должна сделать учебные заведения безопасной средой.
Сейчас правительство обсуждает возможность закрытия общежитий, если там не будет достаточного количества вакцинированных людей.
Вакцинация в Украине: коротко о главном
по данным Минздрава
- От начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 4 722 695 человек: одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 2 738 073 человека.
- Всего проведено 7 460 766 прививок. За минувшие сутки, 15 августа, против COVID-19 вакцинировали 51 068 людей.
- Заметим, что риск серьезных побочных эффектов при вакцинации в Украине от коронавируса остается ниже 1%.
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