Пока недостаточно людей вакцинированы

Поэтому в ближайшее время в Украине не планируют вводить какие-либо преференции для вакцинированных против COVID-19.

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Внимание! По состоянию на 16 августа, по данным Минздрава, в Украине лишь 10% населения получили первую дозу вакцины.

Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что современный уровень вакцинации в Украине (10% – одной дозой, 7 – 8% – двумя дозами) слишком низок для того, чтобы для такого количества людей вводить какие-то преференции.

Мы должны иметь показатели 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы,

– подчеркнул Кузин.

Действия Минздрава, чтобы достичь этого уровня

Чтобы показатели вакцинации составляли 50%, Минздрав должен сосредоточится на вакцинации работников критической инфраструктуры – транспорта и медиков.

Кроме того, в зоне особого внимания вакцинация учителей и преподавателей.

Санврач подчеркнул, что установленная норма 80% вакцинированных педработников образования должна сделать учебные заведения безопасной средой.

Сейчас правительство обсуждает возможность закрытия общежитий, если там не будет достаточного количества вакцинированных людей.

Важно! Министерство здравоохранения хочет ввести повторную вакцинацию населения от коронавируса. Впрочем, пока ожидают официальной позиции об эффективности бустерной дозы от регуляторов. Однако, сейчас в Минздраве подчеркнули, что будут придерживаться базовой стратегии – ревакцинацию будут проводить через год после завершения базового курса прививки.

Вакцинация в Украине: коротко о главном

по данным Минздрава

От начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса получили 4 722 695 человек: одну дозу – 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, то есть получили две дозы вакцины – 2 738 073 человека.

Всего проведено 7 460 766 прививок. За минувшие сутки, 15 августа, против COVID-19 вакцинировали 51 068 людей.

Заметим, что риск серьезных побочных эффектов при вакцинации в Украине от коронавируса остается ниже 1%.

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