Эффективность Moderna против Омикрона

По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз, однако после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы.

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По данным Минздрава, в Украине сейчас есть более 2 миллионов доз вакцины Moderna, она доступна во всех уголках страны.

В ведомстве напомнили, что сделать бустерную прививку против COVID-19 можно если со времени получения второй дозы прошло 6 месяцев.

Сколько людей вакцинировано в Украине?

С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали более 15 миллионов жителей Украины. В частности, более 377 тысяч украинцев получили бустерную дозу.

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