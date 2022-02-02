В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона

2 февраля 2022 , 14:14
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Источник:

24 канал

В Министерстве здравоохранения сообщили, что прививка мРНК-вакциной от Moderna хорошо защищает от тяжелого течения болезни, которое вызывает штамм Омикрон.

Эффективность Moderna против Омикрона

По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз, однако после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы.

Подробно Насколько эффективна вакцина от Moderna против штамма Омикрон

По данным Минздрава, в Украине сейчас есть более 2 миллионов доз вакцины Moderna, она доступна во всех уголках страны.

В ведомстве напомнили, что сделать бустерную прививку против COVID-19 можно если со времени получения второй дозы прошло 6 месяцев.

Важно! Перечень и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list.

Сколько людей вакцинировано в Украине?

С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали более 15 миллионов жителей Украины. В частности, более 377 тысяч украинцев получили бустерную дозу.

Насколько другие вакцины эффективны против Омикрона

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Автор: Анастасія Лукашевська