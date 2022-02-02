В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона

В Министерстве здравоохранения сообщили, что прививка мРНК-вакциной от Moderna хорошо защищает от тяжелого течения болезни, которое вызывает штамм Омикрон.

Эффективность Moderna против Омикрона

По данным американского исследования, эффективность мРНК-вакцин против госпитализации вследствие инфицирования вариантом Омикрон составляет 81% в течение 6 месяцев после введения двух доз, однако после 6 месяцев действие снижается до 57% и восстанавливается до 90% после бустерной дозы.

Подробно Насколько эффективна вакцина от Moderna против штамма Омикрон

По данным Минздрава, в Украине сейчас есть более 2 миллионов доз вакцины Moderna, она доступна во всех уголках страны.

В ведомстве напомнили, что сделать бустерную прививку против COVID-19 можно если со времени получения второй дозы прошло 6 месяцев.

Сколько людей вакцинировано в Украине? С начала вакцинальной кампании против коронавируса иммунизировали более 15 миллионов жителей Украины. В частности, более 377 тысяч украинцев получили бустерную дозу.

Насколько другие вакцины эффективны против Омикрона

Вакцина Pfizer лишь на 20–25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

лишь на 20–25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время Однако ни у одного из 25 человек, которые были привиты CoronaVac , не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон. AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавируса. Они определили, что бустер эффективен против штамма Омикрон.

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео