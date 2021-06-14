В Минздраве назвали вакцину, которой можно прививаться беременным

Известно, что беременные женщины могут иметь тяжелое течение коронавируса, поэтому можно ли беременным вакцинироваться против COVID-19, чтобы предотвратить вероятные осложнения? Ответ дали в Министерстве здравоохранения.

Эффективность вакцин для беременных проверять неэтично

Несмотря на то, что беременные не участвовали в клинических исследованиях вакцин против коронавируса, нынешние препараты не имеют живого микроорганизма и не показали негативного влияния на течение беременности животных во время опытов над ними.

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По данным ведомства, изучение безопасности вакцин против COVID-19 для плода и в дальнейшем продолжается. Национальная экспертная группа по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала беременным женщинам, имеющим возможные сопутствующие заболевания, или же высокий риск заболеть коронавирусом проконсультироваться с семейным врачом.

Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной,

– добавили в Минздраве.

Comirnaty – что известно о препарате Comirnaty (BNT162b2) – именно таково полное название препарата от Pfizer / BioNTech. Это РНК-вакцина. Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация об антигене – белок вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни. Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и как следствие формируется иммунный ответ к коронавирусной инфекции.

Можно ли миксовать различные вакцины

Сейчас в Украине имеется только один такой препарат – Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Однако, если женщина уже привита первой прививкой другой вакцины, врач обязан предупредить об соотношении рисков и пользы от второй вакцинации.

Поэтому женщина сама должна решить, получать вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов,

– отметили в министерстве.

В то же время во время грудного вскармливания женщины могут прививаться без всяких оговорок почти любой вакциной, которая есть в наличии в пунктах прививки.

Согласно инструкции препарата CoronaVac от Sinovac Biotech – прививка беременных и во время периода вскармливания этими препаратами запрещена.