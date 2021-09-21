На эту тему высказался Виктор Ляшко, глава украинского Минздрава. В ответ на вопрос об обязательной вакцинации в Украине, он отметил, что не исключает такого развития событий.

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"Предполагаю", – ответил министр здравоохранения. При этом он подчеркнул, что хотя Кабмин и не исключает изменений в будущем, пока вакцинация в Украине продолжает быть добровольной. Однако, по словам Ляшко, власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных. Говорится о людях, которые могут выходить на работу после того, как пройдут полный курс прививок против определенных инфекционных болезней.

Такие варианты рассматриваются. Но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных,

– объяснил министр.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что коронавирус – это пандемия невакцинированных. Ведь, как свидетельствуют данные за последние три месяца, более 99% людей, умерших от осложнений, вызванных этой болезнью, не были вакцинированы. Ранее в Минздраве сообщали, что среди госпитализированных процент тех, кто не получил прививку, достигает 98,1.

Вакцинироваться призвал и министр финансов

Накануне министр финансов Сергей Марченко призвал украинцев вакцинироваться. Он подчеркнул, что это поможет избежать новых локдаунов. Ведь, если ограничения придется усиливать, предприниматели снова будут терять деньги. "Локальные мероприятия будут применены к территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, проблем не будет. Скажу честно, я не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", – отметил чиновник.

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