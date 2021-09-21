В Минздраве не исключают, что вакцинация украинцев от COVID-19 будет обязательной
Источник:"Свобода слова на ICTV"
Более 98% среди госпитализированных из коронавирус – это те, кто не вакцинировался. Аналогичная ситуация и с показателями смертности. Поэтому в Минздраве не исключают, что прививка станет для украинцев обязательной..
На эту тему высказался Виктор Ляшко, глава украинского Минздрава. В ответ на вопрос об обязательной вакцинации в Украине, он отметил, что не исключает такого развития событий.
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"Предполагаю", – ответил министр здравоохранения. При этом он подчеркнул, что хотя Кабмин и не исключает изменений в будущем, пока вакцинация в Украине продолжает быть добровольной. Однако, по словам Ляшко, власть сейчас рассматривает введение определенных категорий профессий в состав декретированных. Говорится о людях, которые могут выходить на работу после того, как пройдут полный курс прививок против определенных инфекционных болезней.
Такие варианты рассматриваются. Но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных,
– объяснил министр.
Он в очередной раз обратил внимание на то, что коронавирус – это пандемия невакцинированных. Ведь, как свидетельствуют данные за последние три месяца, более 99% людей, умерших от осложнений, вызванных этой болезнью, не были вакцинированы. Ранее в Минздраве сообщали, что среди госпитализированных процент тех, кто не получил прививку, достигает 98,1.
Вакцинироваться призвал и министр финансов
Накануне министр финансов Сергей Марченко призвал украинцев вакцинироваться. Он подчеркнул, что это поможет избежать новых локдаунов. Ведь, если ограничения придется усиливать, предприниматели снова будут терять деньги. "Локальные мероприятия будут применены к территориям, где люди не прививаются. Если работники учреждений и их клиенты будут иммунизированы, проблем не будет. Скажу честно, я не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется", – отметил чиновник.
Коронавирус и вакцинация в Украине: актуальная статистика
- Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 2 350 646 случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 54 919 человек. Выздоровели 2 231 417 пациентов.
- Согласно информации от СНБО, больше всего случаев фиксировали в Киеве и области, а также на Харьковщине, в Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. Меньше всего – на Кировоградщине.
- По данным Минздрава, по состоянию на 19 сентября 6 304 014 украинцев получили хотя бы 1 дозу вакцины против COVID-19. При этом, полностью завершили курс прививок 5 152 834 граждан.
- За даними МОЗ, станом на 19 вересня 6 304 014 українців отримали хоча б 1 дозу вакцини проти COVID-19. При цьому, повністю завершили курс щеплення 5 152 834 громадян.