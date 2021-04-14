Если вы получили прививку против COVID-19, то другие, плановые инъекции стоит сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.

Если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней. Центр общественного развития выпустил сборник о вакцинации против COVID-19.

К теме Состав COVID-вакцин, которыми вакцинируют украинцев

В то же время в случае, если вы сделали прививку против COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.

Необходима экстренная вакцинация – делайте,

– пишут в рекомендациях ЦОС.

Обратите внимание! Если вы прививались от другой болезни, то вакцинировать против COVID-19 можно через 14 дней.

Но если вы ввели вакцины против COVID-19 и от других инфекций с интервалом, меньшим за 2 недели, вакцины все равно подействуют.

Календарь профилактических прививок от Министерства здравоохранения предусматривает обязательную вакцинацию против 10 болезней:

гепатита В,

туберкулеза,

кори,

паротита,

краснухи,

дифтерии,

столбняка,

коклюша,

полиомиелита,

ХИБ-инфекции.

Также с 2022 года обязательной станет вакцинация против пневмококковой инфекции.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала