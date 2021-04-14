В Минздраве объяснили, когда можно делать другие прививки, если вакцинировались против COVID-19
Если вы получили прививку против COVID-19, то другие, плановые инъекции стоит сделать через 28 дней после второй дозы COVID-вакцины.
Источник:ЦГЗ
Если прививка против COVID-19 является преградой для плановой вакцинации по возрасту или по схеме, то перерыв между прививками можно сократить до 14 дней. Центр общественного развития выпустил сборник о вакцинации против COVID-19.
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В то же время в случае, если вы сделали прививку против COVID-19, но в то время появилась потребность в экстренной вакцинации против другой болезни, например, от бешенства, – никаких интервалов выдерживать не нужно.
Необходима экстренная вакцинация – делайте,
– пишут в рекомендациях ЦОС.
Но если вы ввели вакцины против COVID-19 и от других инфекций с интервалом, меньшим за 2 недели, вакцины все равно подействуют.
Календарь профилактических прививок от Министерства здравоохранения предусматривает обязательную вакцинацию против 10 болезней:
- гепатита В,
- туберкулеза,
- кори,
- паротита,
- краснухи,
- дифтерии,
- столбняка,
- коклюша,
- полиомиелита,
- ХИБ-инфекции.
Также с 2022 года обязательной станет вакцинация против пневмококковой инфекции.
План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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