В Министерстве здравоохранения объяснили, как будут определять общественных деятелей, которые могут сделать прививку остатками вакцины против COVID-19 для популяризации вакцинации.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, для этого формируют списки общественных деятелей для вакцинации региональные Департаменты здравоохранения вместе с пресс-службами ОГА.

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Кто может вакцинироваться вне очереди

Публичными и общественными деятелями в Минздраве считают:

участников боевых действий, которые принимали непосредственное участие в войне на Донбассе, обеспечивали проведение антитеррористической операции, гарантировали национальную безопасность и тому подобное;

народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, структурных подразделений по вопросам здравоохранения государственных администраций, главных государственных санитарных врачей (областей, Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте), лидеров и представителей религиозных организаций;

выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, старше 60 лет.

Как вакцинироваться вне очереди

Для того, чтобы записаться на вакцинацию нужно заполнить специальную анкету, например, в Киеве и во Львове.

Если в день проведения вакцинации остаются неиспользованные дозы препарата, ответственный за списки общественных деятелей должен уточнить, кто из публичных людей может приехать на прививку.

Общественники должны быть готовы приехать на место проведения вакцинации до того времени, как остатки нужно утилизировать. Кроме того, Ляшко заверил, что все, кто вакцинировался вне очереди, обязательно получат вторую дозу той же вакцины.

Для чего это делают

Один флакон с вакциной Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После его открытия вакцину можно использовать в течение 6 часов ㅡ именно столько длится одна сессия мобильной выездной бригады.

Чтобы не выбрасывать остатки вакцины, Минздрав позволил вакцинировать публичных и общественных деятелей, чтобы популяризировать вакцинацию.