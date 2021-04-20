Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинцы, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca (торговое название – Covishield), смогут получить вторую дозу препарата.

Виктор Ляшко отметил, что вакцина Covishield будет заменена корейским или другим аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca.

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Поэтому прекращение поставок препарата Индией не помешает вакцинации в Украине.

Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках – это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяемая. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, какую – как вторую, или вакцинировать одной и той же,

– сказал глава Минздрава.

По его словам, невзаимозаменяемыми вакцинами с AstraZeneca являются Pfizer и Sinovac. Поставка второй партии Covishield ожидается в течение апреля-мая. Из 2 миллионов доз, которые были законтрактованы, Украина получит только 500 тысяч.

Вакцинация в Украине: что известно

Источник: Минздрав Украины

За минувшие сутки, 19 апреля, прививки против коронавируса получили 12 144 человека. С начала вакцинальной кампании вакцинировали 462 791 человека, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Прививки проводили 232 мобильные бригады по иммунизации и 360 пунктов вакцинации. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.

Что известно о вакцине AstaZeneca

Источник: Serum Institute of India

В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали 76% эффективности против симптоматических случаев и 100% эффективность против тяжелых случаев болезни. Кроме того, вакцина показала эффективность в 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Это двухвалентная вакцина. То есть ее необходимо вводить дважды. В общем сначала рекомендовали колоть 2 вторую дозу с интервалом в 28 дней. Но в Украине решили изменить схему вакцинации, увеличив интервал между дозами до 3 месяцев.

Флакон после открытия можно хранить не дольше 6 часов. В одном флаконе –10 доз.

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило связь между образованием тромбов и вакциной компании AstraZeneca, рекомендуя внести это в список "очень редких побочных эффектов". В ведомстве отметили, что польза вакцины превышает риски. И признание тромбозов как побочного эффекта препарата поможет медикам быстро заметить и ликвидировать проблему.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала