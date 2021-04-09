В Минздраве оценили вероятность введения тотального локдауна в Украине
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения тотального локдауна.
Источник:24 канал
В эфире одного из телеканалов заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что полный локдаун власть вводить не будет.
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Возможность полного локдауна в Украине
Главный санитарный врач отметил, что Украина сейчас 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. По его словам, бывают дни, когда в стране фиксируют большое количество новых заражений коронавирусом, если сравнивать с другими государствами.
Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна,
– заявил Ляшко.
Он также добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется.
Коронавирус и карантин в Украине: основное
- По состоянию на 9 апреля коронавирус подтвердили у 1 823 674 украинцев, за последние сутки – 19 676 новых случаев. С начала эпидемии выздоровели 1 395 104 человека, летальных исходов – 36 381.
- Ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся 12 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черкасская, Запорожская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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