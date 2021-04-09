Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Главный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения тотального локдауна.

В эфире одного из телеканалов заместитель главы Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что полный локдаун власть вводить не будет.

Читайте также Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Возможность полного локдауна в Украине

Главный санитарный врач отметил, что Украина сейчас 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. По его словам, бывают дни, когда в стране фиксируют большое количество новых заражений коронавирусом, если сравнивать с другими государствами.

Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна,

– заявил Ляшко.

Он также добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется.

Коронавирус и карантин в Украине: основное