Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства.
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Игорь Кузин – главный санврач
“Количество этой вакцины, которая производится, настолько ограничено, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно. Поэтому самые малые надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины”.
Напомним, что сегодня, 5 июля, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19.
Что нужно знать о Janssen
- Janssen является так называемой "векторной вакциной", то есть содержит вирус, который не вредит организму человека.
- Еще одно преимущество этой вакцины – возможность хранить в обычном холодильнике.
- Недавно компания Johnson & Johnson заявила об эффективности своей вакцины от Дельта штамма коронавируса.