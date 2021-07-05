Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства.

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Игорь Кузин – главный санврач “Количество этой вакцины, которая производится, настолько ограничено, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно. Поэтому самые малые надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины”.

Напомним, что сегодня, 5 июля, Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19.

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