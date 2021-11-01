Пик продлится около 2 недель

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга рассказал, что в настоящее время страна выходит на пик заболеваемости COVID-19.

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Прогноз заболеваемости

Сейчас выходим на пик, после чего, конечно, будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация,

– отметил Александр Комарида.

В то же время заместитель отметил, что пока никто не может предугадать, как будет вести себя вирус в дальнейшем.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Украины рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель госпитализаций рос в течение последних 3 месяцев.

Ревакцинация будет бесплатной

А вот относительно повторной вакцинации против коронавируса в Украине, то чиновник рассказал, что ведомство планирует обеспечить поставки вакцин против COVID-19 на следующие два года. Так что вакцинация останется бесплатной!

По данным Минздрава, для украинцев доступны 8,5 миллиона доз вакцин трех производителей.