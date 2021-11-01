В Минздраве ответили, когда в Украине будет спад заболеваемости COVID-19

1 ноября 2021 , 20:10
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Источник:

Укринформ

В Министерстве здравоохранения сообщили, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19, вероятно, будут фиксироваться еще в течение двух недель, а дальше пойдут на спад.

Пик продлится около 2 недель

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время брифинга рассказал, что в настоящее время страна выходит на пик заболеваемости COVID-19.

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Прогноз заболеваемости

Сейчас выходим на пик, после чего, конечно, будет спад, и мы это ожидаем. Ближайшую неделю-две, думаю, будет еще наблюдаться такая ситуация,
– отметил Александр Комарида.

В то же время заместитель отметил, что пока никто не может предугадать, как будет вести себя вирус в дальнейшем.

Обратите внимание! Министр здравоохранения Украины рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель госпитализаций рос в течение последних 3 месяцев.

Ревакцинация будет бесплатной

А вот относительно повторной вакцинации против коронавируса в Украине, то чиновник рассказал, что ведомство планирует обеспечить поставки вакцин против COVID-19 на следующие два года. Так что вакцинация останется бесплатной!

По данным Минздрава, для украинцев доступны 8,5 миллиона доз вакцин трех производителей.

Какая заболеваемость COVID-19 и темпы вакцинации сейчас

В течение суток в Украине подтвердили 13 936 новых больных COVID-19. В больницы госпитализировали 3828 человек. К сожалению, 298 инфицированных скончались. 5 885 пациентов выздоровели. Что касается вакцинации, то на протяжении последней недели вакцинировали больше людей, чем за весь сентябрь. По крайней мере, одну прививку против коронавируса получили более 10 миллионов жителей страны.
Автор: Анастасія Лукашевська