В Минздраве ответили, можно смешивать вакцины от COVID-19

В Украине общее количество введенных доз вакцины от COVID-19 составляет более 4 миллионов. Сейчас вторую дозу рекомендуется вводить тем самым препаратом, что и первую.

Представитель министерства здравоохранения Украины Роман Борщ рассказал, что уже есть рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации относительно возможного смешивания вакцин. Однако для этого есть определенные условия.

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Когда можно смешивать вакцины

По словам Борща, если у человека сильные аллергические реакции организма на, например, вакцину Astrazeneka, то в НТГЭИ рекомендуют вторую дозу вводить мРНК-вакциной. Также если первая доза введена препаратом Moderna, то вторую можно мРНК-вакциной Pfizer.

Однако эти нормы в Украине еще не действуют. Сейчас в Минздраве рассматривают эти рекомендации.

Там еще есть определенные нормы, которые нам нужно изучить до конца и тогда уже принять решение. По состоянию на данный момент, мы вводим вторую дозу вакцины тем препаратом, которым была введена первую дозу,

– рассказал представитель Минздрава.

Moderna в Украине

В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины от COVID-19 от компании Moderna. Представитель Минздрава отметил, что этот препарат имеет другое торговое название, поэтому когда граждане будут идти прививаться и увидят название не Moderna, а Spikevax, то им следует понимать, что их не обманывают.

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Вакциной Moderna из этой поставки будут прививать организованные коллективы, имеющие в своем штате более 50 человек, которые хотят вакцинироваться, а также профессиональные группы из предыдущих этапов.

Условия хранения препарата

По словам Борща, препарат Moderna доставили в Украину в 14-дозных флаконах. Если говорить о хранения или транспортировки, то для этого не нужны какие-то чрезвычайные условия.

Срок хранения вакцины – 7 месяцев при температуре от минус 25 градусов до минус 15 градусов. После размораживания препарат замораживать снова нельзя. Также если флакон уже открыли, то закрывать его запрещено, поэтому необходимо полностью использовать содержимое.

Вакцину от Moderna вводят дважды с интервалом в 28 дней.

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