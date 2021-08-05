В Минздраве ответили, на сколько хватит имеющихся в Украине ПЦР-тестов

В Украине есть достаточно ПЦР-тестов на определение коронавируса. Этого запаса хватит как минимум до конца октября.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что сейчас происходит обновление клинических протоколов.

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Замминистра здравоохранения добавил, что одновременно на уровне каждой больницы сформирован запас средств индивидуальной защиты. Его, как и ПЦР-тестов должно хватить на 3 месяца. Кроме этого, в течение августа Кабмин ожидает получить еще 4 миллиона доз таких тестов на определения коронавируса COVID-19. Их передадут в разные города Украины.

Предыдущие заявления Кузина

В конце июля главный санитарный врач высказался о том, когда украинцы перестанут носить маски. По его словам, чтобы это произошло, большая часть населения должна быть вакцинирована.

В то же время чиновник отметил, что вакцинированные граждане будут иметь дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещение публичных мероприятий.

Ситуация с COVID-19 в Украине: актуальная статистика

По данным СНБО, по состоянию на 5 августа в Украине подтвердили 2 256 397 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 53 049 людей. В то же время 2 188 815 пациентам удалось выздороветь. В Минздраве пояснили, что уже 3 855 093 украинцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. При этом, полностью привиты – 2 215 230 граждан.