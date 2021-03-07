В Минздраве прокомментировали фейк, который все больше распространяется в социальных сетях, о том, что вакцина против коронавирусной инфекции компании Pfizer якобы вызывает бесплодие.

В Минздраве Украины заявили, что вакцина Pfizer не вызывает бесплодие. Также министерство напоминает, что вакцинация – самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19.

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Цель распространения фейка заключается в снижении количества вакцинированных и запугивании людей.

МОЗ напоминает, что вакцинация – самый эффективный элемент для преодоления пандемии COVID-19. Для предотвращения распространения ложной информации мы собрали самые распространенные фейки на тему иммунизации,

– заявили в пресс-службе.

В Минздраве объяснили, что на самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Поэтому это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, перенесшие COVID-19 за последний год, не могут иметь детей.

Распространяется утверждение, что якобы вакцина Pfizer/BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин... А это неправда!

– отметили в Минздраве.