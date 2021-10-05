Бланк международного свидетельства заполняется на английском языке. Информация в нем может быть продублирована на украинском в правой части документа.

Внимание Будут ли вводить украинцам вводить третью дозу вакцины против коронавируса: в Минздраве объяснили ситуацию

Те, кто ранее получил Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 сроком на полгода, могут взять у своего семейного врача новое. Оно будет действительным всего 1 год.

Внимание! В Минздраве напомнили, что свидетельства печатаются на обычной белой бумаге – бумага желтого цвета не является обязательной. Также на документе не должно быть QR-кода.

Международное свидетельство выдает семейный врач. Чтобы получить документ, нужно взять с собой загранпаспорт, ведь в свидетельство будут вносить его номер.

В отличие от внутренних COVID-сертификатов, Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме.

Данные для документа врач генерирует из медицинской информационной системы, которой пользуется. Если же там была ошибка – ее легко исправит ваш врач.

Как заполнять международное свидетельство о вакцинации: смотрите в видео