Как уменьшить дискомфорт при длительном ношении маски

Особенно страдают от дискомфорта медицинские работники, работники супермаркетов, банков, аптек и т.д., которые вынуждены носить средства защиты в течение всего рабочего дня.

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В Минздраве привели доказательства исследователей из Imperial College London, которые сравнили эффективность лубрикантов для снижения негативных эффектов от длительного ношения маски.

Результаты исследования показали, что:

Тальковая присыпка снижает трение на 49% при нанесении и на 59% – через 4 часа;

смесь кокосового масла, какао-масла и пчелиного воска снижает трение на 31% при нанесении и на 53% через 4 часа;

эффективным оказалось использование индифферентных кремов со смесью вазелина и ланолина.

Обратите внимание! А вот обычные влажные кремы показали низкую эффективность в этом отношении. Они слишком быстро абсорбируются кожей и их эффект исчезает, если часто наносить повторно.

Правила гигиены особенно важны

Эксперты советуют соблюдать правила личной гигиены и следить за чистотой кожи лица. Если нет возможности использовать одноразовую маску, надо следить за чистотой многоразовой.

Умываться надо деликатными средствами, которые не высушивают кожу. Крем (или другие средства) следует наносить за 15 минут до надевания маски, чтобы средство впиталось кожей, а не осталось на маске.

Раз в неделю можно воспользоваться успокаивающей косметической маской, которая освежит и восстановит кожу лица.

Во время ношения маски не надо касаться ее грязными руками.

В случае возникновения угрей, выдавливать их самостоятельно нельзя.