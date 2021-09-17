В Минздраве позволили комбинировать Moderna и Pfizer

Министерство здравоохранения напомнило, что еще в июле в Украине приняли рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, согласно которым позволили сочетать мРНК-вакцины при иммунизации против коронавируса.

Когда можно комбинировать вакцины

Если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

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В случае если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую – можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.

Почему мРНК-вакцины – это новый уровень медицины Вместо того чтобы вводить антигены (вещества, которые заставляют нашу иммунную систему вырабатывать антитела), вакцины этого типа дают нашему организму необходимый генетический код, чтобы иммунная система производила антигены сама. Технология мРНК-вакцин не нова: ученые изучали ее десятилетиями. мРНК-вакцины не содержат живого вируса и не вмешиваются в ДНК человека.

Что известно о комбинирования вакцин

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней. Комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech безопасно и эффективно.

В Украине разрешили смешивать вакцины против коронавируса еще в июле. Тогда в Минздраве сообщали, что без необходимости вакцины не будут смешивать. То есть, если первую прививку человек получил препаратом Pfizer, то вторая предусмотрена этим же препаратом.

Если у привитого препаратом AstraZeneca не будет никаких проблем и вакцина в стране будет в достаточном количестве, то вторую прививку также будут делать препаратом AstraZeneca.

Вакцину CoronaVac не будут смешивать, поскольку пока нет данных об исследованиях комбинации этого препарата и других вакцин.

Однако, если неизвестно, каким препаратом был вакцинирован человек или он получил прививку мРНК-вакциной от компании Moderna, то вторая доза будет от Pfizer.

Если после первой дозы AstraZeneca были зафиксированы тромбозы или другие заболевания, или же в стране дефицит вакцины, то человек получит вторую дозу препарата на платформе мРНК, то есть Pfizer.

Актуальная статистика вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

По состоянию на 17 сентября, в течение последних суток вакцинировали против коронавируса еще 122 906 человек. В частности, первую дозу получили 72 201 человек, вторую дозу – 50 705 человек.

Всего с начала прививочной кампании провакцинировали 6 169 886 человек, из них: получили одну дозу – 6 169 884 человека. Полностью иммунизированных – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В общем провели 11 229 655 прививок.

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