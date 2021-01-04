В Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом. Новую вспышку ожидают сразу после зимних праздников.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, кроме этого, ожидают и увеличение сезонной заболеваемости гриппом. Об этом информирует Офис Президента по итогам совещания на эту тему.

Больше здесь В Украине – позитивная динамика с COVID-19: главные итоги совещания у Зеленского

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

Сейчас, по данным Минздрава, в стране 5 неделю подряд сокращается динамика заражения. В то же время – растет количество выздоровевших.

Степанов добавил, что наблюдается и уменьшение обращений с пневмонией – за последнюю неделю их зарегистрировали почти на 20 тысяч меньше, чем в ноябре.

Справка. В Украине по состоянию на 4 января зарегистрировали 1 078 251 больного коронавирусом. Выздороветь удалось 733 558 людям. От осложнений, к сожалению, умерли 18 927 человек.