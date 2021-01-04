В Минздраве прогнозируют новую вспышку COVID-19 в Украине: когда ждать
В Министерстве здравоохранения прогнозируют увеличение количества больных коронавирусом. Новую вспышку ожидают сразу после зимних праздников.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, кроме этого, ожидают и увеличение сезонной заболеваемости гриппом. Об этом информирует Офис Президента по итогам совещания на эту тему.
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Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
Сейчас, по данным Минздрава, в стране 5 неделю подряд сокращается динамика заражения. В то же время – растет количество выздоровевших.
Степанов добавил, что наблюдается и уменьшение обращений с пневмонией – за последнюю неделю их зарегистрировали почти на 20 тысяч меньше, чем в ноябре.
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