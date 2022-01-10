В Минздраве раскритиковали пластиковые маски, которые так часто используют в заведениях

Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. Однако, в Минздраве заявили, что эти предметы ничего общего со средством индивидуальной защиты не имеют.

В Минздраве отметили, что фактически люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют эффективного средства индивидуальной защиты.

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О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот,

– говорится в сообщении.

Почему пластиковые маски не защищают

В Минздраве пояснили, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а потому, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Поэтому в ведомстве призвали работников сферы обслуживания беспокоиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

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