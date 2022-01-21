Для этого медицинские закупки Украины приобрели 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их планируется установить в январе – феврале 2022 года.

Внимание Еще одна область стала "оранжевой": какая ситуация в других регионах

Также 118 кислородных станций уже закупили за средства субвенции и монтируют в больницах.

Кислорода должно хватить на всех

Более того, на сегодняшний день в Украине есть 23 лицензированных производителя медицинского кислорода. С ними провели специальные переговоры.

Уже есть подтверждение, что кислород быстро поставят в больницу, если это будет необходимо. Для этого компании уже сформировывают резервы кислорода в хранилищах.

Медицинские учреждения будут обеспечены кислородом в случае стремительного роста потребности,

– заверили в ведомстве.

Сколько кислородных станций было в 2021 году

В 2021 году правительство выделило регионам 1 миллиард 654 миллиона гривен для закупки кислородных станций для больниц. В частности, во втором полугодии в прошлом году их закупили 385 единиц.

В июле 2021 года функционировало только 50 кислородных станций. А к концу года – уже 92.

Справка. Во время последней волны в Украине развернули более 79 тысяч ковидных коек в 547 учреждениях здравоохранения. На данный момент возможности Украины позволяют развернуть не меньше коек, заверили в Минздраве.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительно возросло количество новых обнаружений и среди детей. По состоянию на 21 января 2021 года в Украине было выявлено 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.

В ВОЗ предсказывают новую волну пандемии – смотрите видео