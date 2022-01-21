В Минздраве рассказали, хватит ли всем больным кислорода в больницах
Источник:Минздрав
Ситуация с коронавирусом в Украине в последние дни ухудшается. В Министерстве здравоохранения заверили, если тяжелых госпитализаций станет больше – медучреждения будут готовы.
Для этого медицинские закупки Украины приобрели 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их планируется установить в январе – феврале 2022 года.
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Также 118 кислородных станций уже закупили за средства субвенции и монтируют в больницах.
Кислорода должно хватить на всех
Более того, на сегодняшний день в Украине есть 23 лицензированных производителя медицинского кислорода. С ними провели специальные переговоры.
Уже есть подтверждение, что кислород быстро поставят в больницу, если это будет необходимо. Для этого компании уже сформировывают резервы кислорода в хранилищах.
Медицинские учреждения будут обеспечены кислородом в случае стремительного роста потребности,
– заверили в ведомстве.
Сколько кислородных станций было в 2021 году
В 2021 году правительство выделило регионам 1 миллиард 654 миллиона гривен для закупки кислородных станций для больниц. В частности, во втором полугодии в прошлом году их закупили 385 единиц.
В июле 2021 года функционировало только 50 кислородных станций. А к концу года – уже 92.Справка. Во время последней волны в Украине развернули более 79 тысяч ковидных коек в 547 учреждениях здравоохранения. На данный момент возможности Украины позволяют развернуть не меньше коек, заверили в Минздраве.