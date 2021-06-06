В Минздраве рассказали историю военного, который вакцинировался против коронавируса

Пресс-служба Минздрава Украины рассказывает истории людей, которые решили вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Одним из вакцинированных стал военный врач-интерн Николай Мисак, имеющий звание младшего лейтенанта медицинской службы.

Военный рассказал, что решил прививаться, ведь считает, что вакцинация – самый эффективный способ борьбы с коронавирусом.

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Мое понимание вакцинации от COVID-19 во время пандемии, заключается прежде всего в безопасности коллективной. Это защищает не меня лично, а прежде всего других людей, из категорий риска, для которых заболевание может стать фатальным,

– сказал Николай.

Мужчина вакцинировался сам и призывает это сделать каждого. Николай Мисак ежедневно выходит на службу, чтобы спасать чью-то жизнь.

"Это наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, который сейчас существует. Всегда пропагандирую вакцинацию среди знакомых, если затрагивается такая тема в разговоре", – подчеркнул офицер.

В Минздраве отметили, что в условиях пандемии вы также можете сохранить себя и своих близких, если соблюдать карантинные ограничения и записаться на прививки против COVID-19.

В Украине В течение суток 5 июня сделали 40 101 прививки против коронавируса. Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, первую дозу ввели 39 229 лицам, вторую – 872. От начала вакцинальной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили одну дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей).

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал