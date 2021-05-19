За прошедшие сутки в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса. Из них 10 072 – второй дозой.

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В Минздраве сообщили, сколько людей и какой вакциной прививали накануне:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 480 человек,

вакциной CoronaVac – 6 070 человек,

вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 5 412 человек,

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 7 126 человек.

С начала кампании всего сделано 994 872 прививки. Первую дозу получили – 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек:

вакциной Covishield (AstraZeneca индийского производства) – 484 439;

вакциной CoronaVac – 83 108;

вакциной Comirnaty – Pfizer/BioNTech) – 56 861;

вакциной AstraZeneca (южнокорейского производства) – 332 940.

Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала

К слову, вакцинироваться важно и тем людям, которые болели коронавирусом. Об этом пишет The Guardian. Факт переноса болезни не обеспечивает длительную многомесячную защиту. Не исключено, что через несколько недель в организме уже не останется защитных антител.

А также вакцинация в целом укрепляет организм, и не только против коронавируса. Идет общее усиление иммунной реакции.