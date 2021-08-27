Точных рекомендаций по ревакцинации нет

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что дискуссии по поводу бустерной дозы сейчас продолжаются, научное сообщество не имеет окончательного ответа и рекомендаций по повторной вакцинации против COVID-19.

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Сейчас стратегия – ревакцинация через год

Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, или будет обязательной,

– отметил Игорь Кузин.

Пока в Украине не будут делать прививок бустерной дозой. Санврач отметил, что сейчас основная стратегия – это ревакцинация через год.

Вакцины можно будет менять

Игорь Кузив также отметил, что в Минздраве планируют разрешить гражданам менять вакцины для ревакцинации, но пока таких рекомендаций нет.

Вероятно, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы,

– добавил Кузин.

Заместитель главы Минздрава пояснил, что только тогда, после получения рекомендаций, в ведомстве будут рассматривать стратегии ревакцинации населения.

COVID-сертификат действует пол года

К слову, сейчас в Украине вакцинировали более 5 миллионов человек, они получили по две дозы препарата. Теперь вакцинированные могут получить COVID-сертификат о вакцинации в "Дия". Его соответствие европейским образцам официально признал Евросоюз.

Однако цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации.

Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 27 августа

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 1 441 227,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Привито вакциной AstraZeneca – 447 879,

Привито вакциной Moderna – 1 073 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Обратите внимание! Сейчас Украина получила около 17 миллионов доз вакцины против коронавируса. 9 миллионов хранятся в национальных, областных складах. До конца года должны поступить еще 28 миллионов вакцин, преимущественно Pfizer и CoronaVac.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

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