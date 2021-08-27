Точных рекомендаций по ревакцинации нет
Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что дискуссии по поводу бустерной дозы сейчас продолжаются, научное сообщество не имеет окончательного ответа и рекомендаций по повторной вакцинации против COVID-19.
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Сейчас стратегия – ревакцинация через год
Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, или будет обязательной,
– отметил Игорь Кузин.
Вакцины можно будет менять
Игорь Кузив также отметил, что в Минздраве планируют разрешить гражданам менять вакцины для ревакцинации, но пока таких рекомендаций нет.
Вероятно, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы,
– добавил Кузин.
Заместитель главы Минздрава пояснил, что только тогда, после получения рекомендаций, в ведомстве будут рассматривать стратегии ревакцинации населения.
COVID-сертификат действует пол года
К слову, сейчас в Украине вакцинировали более 5 миллионов человек, они получили по две дозы препарата. Теперь вакцинированные могут получить COVID-сертификат о вакцинации в "Дия". Его соответствие европейским образцам официально признал Евросоюз.
Однако цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации.
Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 27 августа
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Привито вакциной Coronavac – 1 441 227,
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,
- Привито вакциной AstraZeneca – 447 879,
- Привито вакциной Moderna – 1 073 264,
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала
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