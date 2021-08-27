Когда планируют ревакцинацию, если COVID-сертификат действует полгода

В Министерстве здравоохранения Украины планируют проводить повторную иммунизацию граждан против коронавируса через год после прохождения полного курса вакцинации. В частности, в ведомстве не исключают, что для бустерной дозы вакцину можно будет сменить.

Точных рекомендаций по ревакцинации нет

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что дискуссии по поводу бустерной дозы сейчас продолжаются, научное сообщество не имеет окончательного ответа и рекомендаций по повторной вакцинации против COVID-19.

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Сейчас стратегия – ревакцинация через год

Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, или будет обязательной,

– отметил Игорь Кузин.

Вакцины можно будет менять

Пока в Украине не будут делать прививок бустерной дозой. Санврач отметил, что сейчас основная стратегия – это ревакцинация через год.

Игорь Кузив также отметил, что в Минздраве планируют разрешить гражданам менять вакцины для ревакцинации, но пока таких рекомендаций нет.

Вероятно, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы,

– добавил Кузин.

Заместитель главы Минздрава пояснил, что только тогда, после получения рекомендаций, в ведомстве будут рассматривать стратегии ревакцинации населения.

COVID-сертификат действует пол года

К слову, сейчас в Украине вакцинировали более 5 миллионов человек, они получили по две дозы препарата. Теперь вакцинированные могут получить COVID-сертификат о вакцинации в "Дия". Его соответствие европейским образцам официально признал Евросоюз.

Однако цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации.

Какие вакцины использовали в Украине по состоянию на 27 августа

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 1 441 227,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Привито вакциной AstraZeneca – 447 879,

Привито вакциной Moderna – 1 073 264,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Сейчас Украина получила около 17 миллионов доз вакцины против коронавируса. 9 миллионов хранятся в национальных, областных складах. До конца года должны поступить еще 28 миллионов вакцин, преимущественно Pfizer и CoronaVac.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

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