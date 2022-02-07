Заболеваемость будет расти до марта

Однако, с начала марта в Украине ситуация может стабилизироваться. В частности, об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 7 февраля, сообщает 24 канал.

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В Украине рост продолжается 4 недели подряд, на следующей 5 неделе также ожидается рост заболеваемости. Уже с 7 недели 2022 года заболеваемость вероятно начнет стабилизироваться и снижаться,

– сообщил Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам Минздрава, в ближайшие две недели суточный прирост может вырасти до 60 тысяч.

Актуальная статистика COVID-19

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 23 378 человек, в том числе 2 242 ребенка. В больницы госпитализировали 2 699 человек. От осложнений болезни умерли 115 пациентов.

С начала пандемии COVID – 19 в Украине зарегистрировали 4 307 437 случая заболевания, К сожалению, 101 392 из них – летальные.

В Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата Молнупиравиру. В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы.

С начала вакцинальной кампании по крайней мере первую дозу вакцины против COVID-19 получили почти 15,5 миллиона человек, две дозы – почти 14,8 миллиона. Также бустерную дозу – более 459 тысяч человек.

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