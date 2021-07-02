Ревакцинация против коронавируса

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что пока научное сообщество не пришло к общему выводу, когда именно нужна третья доза вакцины, но Минздрав отслеживает актуальные исследования по этому поводу.

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Так, по словам санврача, есть две стратегии повторной вакцинации:

Первая – когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная .

. И вторая тактика, когда ревакцинацию (повторную вакцинацию) проводят через год.

Финального решения, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации в Украине, еще не принято,

– отметил Игорь Кузин.

И добавил, что Минздрав изучает научные исследования и примет решение, какой из двух вариантов будет внедряться.

Ранее в Минздраве обещали обсудить возможность сочетания 2 вакцин для иммунизации против коронавируса. Таким образом, для ревакцинации смогут выбирать ту, которая сейчас имеется.

Когда требуется ревакцинация против COVID-19: последние исследования

В Оксфордском университете провели исследование введения третьей дозы вакцины от AstraZeneca через более чем 6 месяцев после введения второй дозы – результаты обнадеживающие.

Теперь же исследование продемонстрировало, что антитела к коронавирусу после вакцинации AstraZeneca присутствуют в организме по меньшей мере год после введения первой дозы.

В то же время в случае иммунизации мРНК-вакцинами, вероятно, ревакцинация не потребуется, если вирус и его варианты не мутируют слишком сильно. Защита этих вакцин длится годами, по крайней мере об этом свидетельствуют последние исследования.