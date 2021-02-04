В Минздраве рассказали о стратегии борьбы с онкологией: что она предусматривает
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, украинский Минздрав представил национальный план противодействия онкологическим заболеваниям.
Источник: 24 канал
Для снижения заболеваемости и смертности вследствие онкологических заболеваний в Минздраве разработали проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга 4 февраля.
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Какой план Минздрава на 2021 год:
- Обновить действующие и создать новые стандарты лечения онкологии.
- Начать пилотный проект по скринингу колоректального рака.
- Расширить доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам путем заключения договоров управляемого доступа; создать специальность "врач-гематолог-онколог детский".
- Обеспечить доступ к услугам по паллиативной помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи и тому подобное.
Ирина Садовьяк также отметила, что при подготовке документа они учли рекомендации ВОЗ и МАГАТЭ.
На сегодня стратегия подписана министром здравоохранения и направлена в центральные органы исполнительной власти для рассмотрения, а также на общественное обсуждение,
– добавила Садовьяк.
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По ее словам, в первую очередь Минздрав планирует работать над протоколами и стандартами по лечению болезней, которые "больше всего обременяют общество".
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