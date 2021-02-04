4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, украинский Минздрав представил национальный план противодействия онкологическим заболеваниям.

Источник: 24 канал

Для снижения заболеваемости и смертности вследствие онкологических заболеваний в Минздраве разработали проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк во время брифинга 4 февраля.

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Какой план Минздрава на 2021 год:

Обновить действующие и создать новые стандарты лечения онкологии.

Начать пилотный проект по скринингу колоректального рака.

Расширить доступ пациентов к инновационным лекарственным средствам путем заключения договоров управляемого доступа; создать специальность "врач-гематолог-онколог детский".

Обеспечить доступ к услугам по паллиативной помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи и тому подобное.

Ирина Садовьяк также отметила, что при подготовке документа они учли рекомендации ВОЗ и МАГАТЭ.

На сегодня стратегия подписана министром здравоохранения и направлена ​​в центральные органы исполнительной власти для рассмотрения, а также на общественное обсуждение,

– добавила Садовьяк.

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По ее словам, в первую очередь Минздрав планирует работать над протоколами и стандартами по лечению болезней, которые "больше всего обременяют общество".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине более чем 1 миллион. Ежегодно рак становится причиной смерти 80 тысяч граждан.