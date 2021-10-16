В Минздраве рассказали, выросло ли количество детей среди больных COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился, по сравнению с волной коронавируса весной.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что несмотря на то, что кажется, что дети начали болеть коронавирусом чаще если анализировать в процентном диапазоне, то роста нет.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Сейчас у нас по количеству, кажется, будто происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, ведь в статистику попадают дети. Но если смотреть в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас – диапазон 7 – 10%".

По словам Виктора Ляшко, сейчас ситуация с заболеваемостью среди детей такая же, как была весной. Существенного сдвига заболеваемости именно в детский возраст, от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано.

К слову, за минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 12 983 человека, среди них 1 105 детей.

Надо ли вакцинировать против COVID-19 детей

Глава Минздрава пояснил, что сейчас в приоритете вакцинация взрослого населения. Цель – по крайней мере 70% населения.

80% летальных случаев от коронавируса зафиксировано среди людей в возрасте 60+, поэтому эта возрастная группа является приоритетной и для вакцинации,

– отметил Виктор Ляшко.

Самое тяжелое течение болезни наблюдают у новорожденных и детей раннего возраста. Чем старше ребенок – тем легче он переносил вирус. Лишь у 3% детей старше 15 лет болезнь проходила тяжело или критически.