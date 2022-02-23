То есть врачам не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для вакцинации. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге 23 февраля, сообщает 24 канал.

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Игорь Кузин подчеркнул, что эта норма имеет два существенных момента: никаких ожиданий, пока соберется нужное количество людей. А также возможность выбрать любую вакцину, независимо от того, на скольких человек рассчитан флакон.

Каждая вакцина против COVID-19 содержит определенное количество доз, таких как:

во флаконе вакцины Moderna – 10 доз для первичной прививки и 20 доз для бустера;

флакон AstraZeneca содержит 10 доз, а вакцины Comirnaty/Pfizer – 6 доз (после необходимого разведения);

однодозна только вакцина СoronaVac.

Важно! Раньше, чтобы открыть один флакон многодозной вакцины, необходимо было прививать из него не менее 6 человек.



Однако теперь пациент может получить какую-либо вакцину, даже если больше желающих нет.

Новая рекомендация касается также и работников мобильных бригад по вакцинации.

Они могут использовать для прививки любую имеющуюся COVID-вакцину, независимо от количества желающих,

– отметили в Минздраве.

Остаточную вакцину следует утилизировать через 6 часов после открытия флакона, если не все дозы были использованы.

Актуальная статистика вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны.

Бустерную прививку в стране получили около 702 тысяч человек, то есть они продлили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата.

За последние сутки прививки против коронавируса получили почти 63 тысячи человек.

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