Минздрав привел данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости о том, что Омикрон станет господствующим вариантом в ЕС в январе-феврале 2022 года.

Центры вакцинации не будут работать 1 – 2 января

Актуальные данные об эффективности вакцин

В отчете команды по реагированию на COVID-19 Имперского колледжа Лондона, который опубликован 16 декабря, оценивают, что риск повторного заражения вариантом Омикрона в 5 раз выше, чем для штамма Дельта.

Эффективность бустерной вакцины после двух доз составляет от 55% до 80% против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Омикрон,

– говорится в выводах экспертов.

Британское исследование также показало схожие данные – эффективность двух доз вакцины против варианта Омикрон быстро снижается.

Какую эффективность вакцин заявляют:

Уже через 15 недель после второй дозы эффективность вакцины Comirnaty/Pfizer против симптоматического заболевания, вызванного штаммом Омикрон, оценивают в 34-37%.

После бустерной дозы вакциной Pfizer, эффективность увеличилась до 71,4% для тех, кто предварительно получил 2 дозы AstraZeneca, и до 75,5% для тех, кто уже получил 2 дозы Pfizer.

Внимание! В Минздраве заключили, что вакцинация и в дальнейшем будет обеспечивать защиту от госпитализации и смерти, а вакцины будут играть решающую роль в борьбе с пандемией COVID-19.

Актуальная статистика вакцинации

За все время сделано около 27,5 миллионов прививок. Одну дозу вакцины получили около 14,5 миллионов человек – это 46,5% взрослого населения.

Полностью вакцинированы двумя дозами 42% взрослого населения – более 13 миллионов украинцев.

За неделю 13 – 19 декабря было совершено более 780 тысяч прививок.