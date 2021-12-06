Тысячу за полный курс вакцинации не будут выплачивать на карточку
Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил во время брифинга, что ведомство такой информации украинцам не рассылало!
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От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам,
– заявил он.
Виктор Ляшко также отметил, что программа целевого финансирования начнется 19 декабря.
Что известно о выплатах за вакцинацию
- Президент Владимир Зеленский анонсировал, что для украинцев, которые вакцинировались от коронавируса двумя дозами, введут поощрения. С 19 декабря они смогут получить тысячу гривен – через приложение Дия.
- Эти деньги можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или на билеты на внутренние рейсы.
- Для пенсионеров обещают альтернативную возможность получить деньги при отсутствии смартфона.